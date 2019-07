V Gornji Radgoni eksplozija in požar v stanovanjskem bloku

V Gornji Radgoni je zagorelo v stanovanjskem bloku. Po prvih podatkih je eksplodirala plinska jeklenka v enem izmed stanovanj, lastnico pa so odpeljali v bolnišnico in naj ne bi bila v smrtni nevarnosti. Stanovalce bloka so evakuirali.

Okrog 7.30 ure zjutraj je v enem izmed stanovanj v bloku na Simoničevem bregu v Gornji Radgoni zagorelo. Na kraj so prispele pristojne službe, sporočajo policisti. Požar naj bi bil posledica eksplozije plinske jeklenke v enem izmed stanovanj v spodnjem nadstropju bloka. Lastnico stanovanja so odpeljali v bolnišnico. Po prvih podatkih njeno življenje ni ogroženo. Z bloka so bili ekvakuirani stanovalci. Več informacij bodo policisti posredovali po zbranih obvestilih.