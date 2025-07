Med porodom na domu umrl novorojenček

Kriminalisti in policisti PU Murska Sobota so bili o smrti novorojenčka obveščeni v torek, 8. julija, ob 17.23. "Zaradi razjasnitve okoliščin smrti novorojenčka so policisti in kriminalisti na kraju zbrali obvestila, opravili ogled kraja in o svojih ugotovitvah sproti obveščali dežurnega državnega tožilca in preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča Murska Sobota," so nam odgovorili murskosoboški policisti.

Preiskovalni sodnik je za razjasnitev vzroka smrti odredil sodno obdukcijo.

Na podlagi do zdaj zbranih podatkov dogodek nima znakov kaznivega dejanja. Kriminalisti PU Murska Sobota bodo po vseh zbranih obvestilih o svojih ugotovitvah podali poročilo v skladu z Zakonom o kazenskem postopku na pristojno Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti.