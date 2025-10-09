V gorski nesreči na območju Trigava umrl 21-letni pohodnik iz ZDA

Gorenjski policisti so bili včeraj dopoldne obveščeni, da svojci pogrešajo 21-letnega pohodnika, državljana Združenih držav Amerike, ki se je v času obiska Slovenije odpravil v visokogorje.

Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je pohodnik v soboto (4. oktobra) okoli 13. ure iz doline Vrata odšel proti Triglavu. Včeraj je na območje Triglava poletela posadka policijskega helikopterja, v kateri je bil tudi policist gorske policijske enote in gorski reševalec GRS Mojstrana. Pogrešanega med sistematičnim pregledom območja nista našla.

V iskalni akciji, ki se je nadaljevala danes dopoldne, pa je posadka helikopterja na območju Triglava, na nadmorski višini okoli 1900 metrov, našla moško truplo. Po opravljenem ogledu kraja in z do sedaj zbranimi obvestili okoliščine kažejo, da je pohodnik z zelo zahtevne planinske poti čez Plemenice zdrsnil v globino in zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl.

Njegovo truplo so s helikopterjem prepeljali v dolino. Policisti bodo po vseh zbranih obvestilih o tem obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.