Črna kronika

V gorski nesreči na območju Trigava umrl 21-letni pohodnik iz ZDA

Mojstrana, 09. 10. 2025 16.05 | Posodobljeno pred 1 uro

Ti.Š.
Svojci so gorenjske policisti obvestili, da že nekaj dni pogrešajo 21-letnika iz ZDA, ki se je med obiskom Slovenije odpravil v visokogorje. Posadka policijskega helikopterja, v kateri sta bila tudi policist gorske policijske enote in gorski reševalec GRS Mojstrana, ga je našla mrtvega na območju Triglava. Okoliščine kažejo, da je 21-letnik s poti čez Plemenice zdrsnil v globino.

Reševanje s helikopterjem na Triglavu (slika je simbolična)
Reševanje s helikopterjem na Triglavu (slika je simbolična)

Gorenjski policisti so bili včeraj dopoldne obveščeni, da svojci pogrešajo 21-letnega pohodnika, državljana Združenih držav Amerike, ki se je v času obiska Slovenije odpravil v visokogorje.

Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je pohodnik v soboto (4. oktobra) okoli 13. ure iz doline Vrata odšel proti Triglavu. Včeraj je na območje Triglava poletela posadka policijskega helikopterja, v kateri je bil tudi policist gorske policijske enote in gorski reševalec GRS Mojstrana. Pogrešanega med sistematičnim pregledom območja nista našla.

V iskalni akciji, ki se je nadaljevala danes dopoldne, pa je posadka helikopterja na območju Triglava, na nadmorski višini okoli 1900 metrov, našla moško truplo. Po opravljenem ogledu kraja in z do sedaj zbranimi obvestili okoliščine kažejo, da je pohodnik z zelo zahtevne planinske poti čez Plemenice zdrsnil v globino in zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl.

Njegovo truplo so s helikopterjem prepeljali v dolino. Policisti bodo po vseh zbranih obvestilih o tem obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.

Razmere v gorah so ta čas lahko zelo zahtevne.
Razmere v gorah so ta čas lahko zelo zahtevne.

Policijska uprava Kranj pa vse pohodnike ob tem znova opozarja, da je v visokogorju še vedno prisotna snežna odeja, zaradi katere je potrebna izredna previdnost. "Ture v visokogorje skrbno načrtujte in jih vsakič prilagodite vremenski napovedi, psihofizičnim zmožnostim in dejanskim razmeram na terenu," so posvarili.

Triglav Policija pohodnik gore gorska nesreča
