V gorski nesreči umrl 23-letnik

Včeraj popoldne, nekaj pred 16. uro, so celjske policiste obvestili, da na območju Raduhe pogrešajo 23-letnega planinca. Organizirali so iskalno akcijo pri kateri so sodelovali reševalci GRS Celje in GRS Koroške. Gorski reševalci so nekaj pred 19. uro pogrešanega planinca našli mrtvega pod zavarovano potjo v severni steni Raduhe.

Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja nesreče so ugotovili, da je planinec pri sestopu na zavarovani poti, zdrsnil v globino okoli 100 metrov in je zaradi poškodb obležal mrtev. Policisti na kraju niso ugotovili sumljivih okoliščin glede nesreče planinca, so sporočili s PU Celje.