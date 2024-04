Srba med plezanjem v Triglavski severni steni padla v globino in umrla

Gorenjski policisti so na območju severne stene Triglava našli dva mrtva moška, oba sta bila državljana Srbije, stara 33 in 42 let. Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo, saj sta med plezanjem padla v globino. Umrla sta bila kot pogrešana prijavljena v tujini, policisti pa so reševalno akcijo sprožili v nedeljo.