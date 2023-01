V gostinskem lokalu eksplodirala jeklenka, ena oseba poškodovana

Eksplodiralo je v četrtek okrog 14.47 na Krvavški cesti v Cerkljah. Po prvih podatkih in ugotovitvah Policije je do eksplozije in požara prišlo ob menjavi plinske jeklenke. Pri tem je bila poškodovana ena oseba, ki so jo oskrbeli reševalci NMP Kranj in odpeljali v UKC Ljubljana. Aktivnosti na kraju policisti še izvajajo, so sporočili iz PU Kranj.

Gasilci PGD Cerklje in Zgornji Brnik so na kraj prispeli v petih minutah in preprečili širitev požara na sosednji objekt ter apartmaje nad gostinskim delom. "Gasilci smo požar pogasili in z objekta odstranili strešnike ter pogasili še manjša žarišča. V požaru je bil poškodovan zunanji in notranji del gostilne. Objekt smo prezračili in pregledali s termo kamero," so sporočili iz PGD Cerklje.

Zaradi požara je bila dalj časa zaprta tudi Krvavška cesta med Cerkljami in Gradom. Upravljavec elektro omrežja je poskrbel za izklop elektrike na objektu, vodo pa so zaprli gasilci in preprečili iztekanje iz poškodovanih cevi. "Ob tej intervenciji se je zopet pokazala velika uporabnost shrambe (banke) zraka, ki jo je v novembru kupila GZ Cerklje. S to pridobitvijo smo hitro napolnili izpraznjene jeklenke in gasilcem zagotovili dodatne kapacitete zraka za varno delo na intervenciji," so še pojasnili gasilci.