V gostinskem lokalu v Celju pretep v kuhinji: 36-letnik huje poškodovan

Celjski policisti so sporočili, da so včeraj okoli 14. ure v enem izmed gostinskih lokalov v Celju obravnavali povzročitev hude telesne poškodbe. V kuhinji gostinskega lokala sta se dva zaposlena sprla, prepir je prerasel v pretep, nato pa je 23-letni moški z nožem porezal 36-letnega sodelavca in ga huje poškodoval. 36-letnik ni v smrtni nevarnosti. 23-letnemu moškemu so odvzeli prostost in ga pridržali. V večernih urah so ga izpustili na prostost. Zaradi povzročitve hude telesne poškodbe ga bomo kazensko ovadili.