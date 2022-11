V gozdu na meji s Hrvaško našli mrtvo 21-letnico iz Nepala

Policisti so ugotovili, da sta bili državljanki Nepala stari 21 in 40 let del skupine petih oseb, ki so nezakonito prestopile državno mejo. Zaradi slabega zdravstvenega stanja 21-letne državljanke Nepala sta zaostali za skupino, so zapisali v sporočilu za javnost. Skupaj s kriminalisti so nato opravili ogled kraja, vendar sumljivih okoliščin niso ugotovili.

O ugotovitvah bodo policisti obvestili pristojno tožilstvo v Kopru. Na kraju je zdravnica za umrlo odredila sanitarno obdukcijo. 40-letna državljanka Nepala je v postopku zaprosila za mednarodno zaščito, so še sporočili s PU Koper.