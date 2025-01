V gozdu našli truplo neznanega moškega: prepoznate njegove predmete?

Gre za moškega, starega med 60 in 70 let, svetle polti in vitke postave. Imel je sive lase in kratko pristriženo sivo brado. Oblečen je bil v pohodna oblačila (črne hlače, temno modro jakno znamke Mamut s svetlo sivo podlago, pod jakno pa je imel oblečen črn pulover in sivo karo srajco).

Na rokah je imel črne rokavice znamke Kilimanjaro, obut pa je bil v črno-sive pohodne čevlje znamke Merell. Nosil je tudi sivo uro z napisom GB, s seboj pa je imel ključe z modrim obeskom z napisom Petzen in MP3 predvajalnik.