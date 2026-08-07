V gozdu našli ukraden kros motor

V torek je neznanec iz odprte garaže ukradel kros motor znamke Kawasaki in lastnika oškodoval za okoli 12.000 evrov. Policisti so takoj pričeli z intenzivno preiskavo in aktivnostmi za izsleditev tatu in ukradenega motorja.

V sredo so motor našli in zasegli pri Ručetni vasi ter ga vrnili oškodovancu.

Policija medtem nadaljuje s preiskavo in ugotavlja vse okoliščine kaznivega dejanja. Zoper storilca bodo ukrepali v skladu s pristojnostmi, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.