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Črna kronika

V gozdu našli ukraden kros motor

Metlika, 07. 08. 2026 09.29 pred 3 dnevi 1 min branja 29

Avtor:
N.L.
Ukraden kros motor

Policisti Policijske postaje Metlika so po dveh dneh našli kros motor, ki ga je iz odprte garaže v Podzemlju ukradel neznanec.

V torek je neznanec iz odprte garaže ukradel kros motor znamke Kawasaki in lastnika oškodoval za okoli 12.000 evrov. Policisti so takoj pričeli z intenzivno preiskavo in aktivnostmi za izsleditev tatu in ukradenega motorja.

V sredo so motor našli in zasegli pri Ručetni vasi ter ga vrnili oškodovancu.

Policija medtem nadaljuje s preiskavo in ugotavlja vse okoliščine kaznivega dejanja. Zoper storilca bodo ukrepali v skladu s pristojnostmi, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

kraja kros motor policija

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KOMENTARJI29

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manga
07. 08. 2026 15.26
Tresla se gora,rodil se je ...Šutarjev zakon,ga bu ga bu... spakedrana obsodba kot ad acta na primer.prav tako na grosupeljski umor čudaka Slavca...psi lajajo karavana gre naprej.Kriminal se razrašča,zakoni v prid zaščite varstva podatkov kriminalcev se izboljšujejo.Nekaj tisoč delovno sposobnih na sociali,stotine Azijcev v Revoz in naše odprto Novo Mesto.
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+1
1 0
Brihtnež
07. 08. 2026 13.27
Zaplenit, uničit in zaračunat 10.000€ kazni, kajti tat in lastnik se vozita po gozdu, uničujeta podrast, vznemirjata prosto živeče živali in se posmehujeta vsrm katerim je mar za neokrnjeno naravo!!!
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-2
4 6
gixxer600
07. 08. 2026 13.33
A ko se pa delajo izseki npr na Brniku za megalomanske industrijske cone, to pa nobenega ne moti? V tamkajšnjih gozdovih ni podrasti in prostoživečih živali? Mater ste eni čistuni, presnete dvoživke
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+4
5 1
graf
07. 08. 2026 13.25
"zoper storilca bodo ukrepali" .. a jih je tat kar pri motorju počakal al kako vedo zoper koga ukrepat ? 😄😁😆😅 Copsi niti pred nosom posajene konoplje ne najdejo .. kaj šele tatove ? Verjetno so lastniku rekli : če boste kaj izvedeli pa pokličite ...
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+3
4 1
Uporabnik1935308
07. 08. 2026 13.10
Ta zadeva ni vredna več kot 1200 evrov.
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+1
4 3
yugo13
07. 08. 2026 13.01
Hahaha... 12.000€ vrednost??? Hahaha.. Ja za zavarovalnico, drugače pa je tole vredno 3.000-4.000 maximalno...
Odgovori
+5
5 0
Delavec_Slo
07. 08. 2026 12.39
Je vil jure?
Odgovori
+1
1 0
apage
07. 08. 2026 12.32
12k ja hahaha to bo ja... najvec 5 pa se to sm prevec rekel 😅
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+2
2 0
Omreznina2024
07. 08. 2026 12.19
Sem slišal eno dobro : Mali pa črni , kaj je to ? Ajdovčki ,se jim pač reče po domače , oziroma ti ki kradejo in eden od teh je bil v tem primeru.
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+3
3 0
Svetec 2021
07. 08. 2026 12.16
Policisti sedaj veste ko vam bo spet bežal ta motor po cesti, kdo ga vozi !!
Odgovori
+3
3 0
travc
07. 08. 2026 11.57
Če bi jaz imel motor za tak denar bi prvo nabavil sledilno napravo trikrat zaklenil pa rezervoar spraznil.
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+1
3 2
Miki Rajkovic
07. 08. 2026 11.53
mu je zaverglo brazilcu
Odgovori
+5
5 0
Miki Rajkovic
07. 08. 2026 11.52
naši
Odgovori
+4
4 0
Semek
07. 08. 2026 11.43
brajdici ze mtokros vozjo
Odgovori
+6
6 0
Lenart Čaubi
07. 08. 2026 11.26
Lučka za servis se je prižgala pa ga je v izogib stoškom raje na bukev prislonil.
Odgovori
+3
5 2
Banion
07. 08. 2026 11.22
zmanjkalo goriva?
Odgovori
+1
3 2
nelevnedesen
07. 08. 2026 11.19
So imeli pa sosedje dva dni mir
Odgovori
+5
8 3
iziizi
07. 08. 2026 11.13
Spet ogrozena supnost na pohodu bo treba socialne dvignat da si bodo kipili tak motor
Odgovori
+6
6 0
Ici
07. 08. 2026 11.11
A zdaj so fantje od "tam spodaj" postali že motoristi? Zanimivo.
Odgovori
+6
6 0
brabusednet
07. 08. 2026 10.51
Kdo mislite,da si ga je sposodil.Vernetno kak jager,ki težko hodi.
Odgovori
+3
4 1
Hc4life
07. 08. 2026 10.45
12 jurjou tota bo ja
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+5
6 1
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