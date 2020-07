V gozdu pri Divači našli 11 izvenkrmnih motorjev

Ker je večina plovil na prostem, njihovim lastnikom svetujemo, naj po turistični sezoni pospravijo izvenkrmne motorje, če plovil ne uporabljajo. V času turistične sezone pa je na izvenkrmne motorje možna tudi namestitev različnih tehničnih naprav, ki zagotavljajo varnost in morebitno sledenje ukradenemu predmetu. Možna je tudi namestitev zvočne alarmne naprave na ključavnicah, s katerimi so zaklenjeni, ter povečan fizični nadzor pristojnih služb in namestitev videonadzora.

Piranski in izolski policisti so v tem mesecu obravnavali že 21 prijavljenih primerov tatvin izvenkrmnih motorjev, ki so bili odtujeni s plovil na območju Občine Piran (kanal Fazan, kanal Sv. Jerneja, kanal Roja) in občine Izola (marina Izola). Uganka se je začela razpletati, ko so sežanski policisti prejeli obvestilo občana, da je v okolici Divače v gozdu opazil večje število izvenkrmnih motorjev. Na kraju so jih kriminalisti in policisti dejansko našli enajst, z večine so že bile odstranjene identifikacijske oznake, je sporočila predstavnica PU KoperAnita Leskovec.

Na podlagi tako zbranih obvestil so v četrtek prijeli 44-letnega državljana Litve. Dobili so ga, ko se je pripeljal do odloženih motorjev. Preiskali so tudi njegov avtodom in v njem našli orodje, ki ga je uporabljal za izvrševanje kaznivih dejanj. Prav tako so mu zasegli elektronske naprave, preko katerih bodo skušali identificirati morebitne sostorilce in še druga kazniva dejanja, je pojasnila Leskovčeva.

Policija je za šest motorjev že uspela ugotoviti, s katerih plovil so bili ukradeni. Vsi so bili odtujeni na območju Pirana. Za pet torej še ugotavljajo, s katerih plovil so, očitno pa je bil osumljenec dejaven tudi v Kopru. Tam je bilo namreč v tem času ukradenih deset izvenkrmnih motorjev, je pojasnila Leskovčeva.

Osumljenca so včeraj s kazensko ovadbo koprskih kriminalistov privedli na zaslišanje k preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča v Kopru, ki je zanj odredila pripor. Za kaznivo dejanje tatvine je zagrožena kazen zapora do treh let.

"Splošen trend, predvsem na območju Občine Piran in Občine Izola, kaže na povečanje tovrstnih kaznivih dejanj v času poletne turistične sezone, ki jih pretežno izvršujejo tuji državljani. Kot pretekla leta tudi letos zaznavamo, da storilci običajno izvršujejo tatvine izvenkrmnih motorjev na isti lokaciji, kar kaže na njihovo organiziranost in predvsem na cilj, da s prodajo teh motorjev pridobijo premoženjsko korist," je še dodala Leskovčeva. Policija se zato za pri preiskovanju teh kaznivih dejanj vselej povezuje s tujimi varnostnimi organi in z njimi izmenjuje operativne podatke.