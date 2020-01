'V gozdu sem se ujel v lovsko past, privezan k drevesu ne morem nikamor'

Sredi noči so ruški policisti prejeli sila nenavadno prošnjo na pomoč. Kot je zapisal tiskovni predstavnik mariborskih policistov Miran Šadl , je ob 1.24 51-letni moški poklical na interventno številko policije 113 in sporočil, da se je s svojim mopedom iz smeri Polskave proti Gaberniku vozil proti domu. V Gaberniku naj bi zavil v gozd, tam pa naj bi se ujel v past, ki so jo nastavili lovci. Privezan k drevesu naj ne bi mogel nikamor, ni pa znal povedati, kjer natančno se nahaja.

Čeprav nenavadno obvestilo, so policisti vzeli nadvse resno. V iskanje so, tudi zaradi nizkih temperatur, ki bi bile lahko za klicatelja tudi usodne, vključili še policiste-vodnike službenih psov policije.

Prav slednji so ob 2.34 51-letnika našli v Ogljenšaku. In takrat se je začela razpletati tudi sila nenavadna zgodba klicatelja. Policisti so namreč ugotovili, da je moški vozil neregistriran moped, zaradi nepravilne strani vožnje pa zapeljal na desno z vozišča, padel in lahko telesno poškodovan obležal. Na kraju dogodka policisti niso našli nobene pasti, kršitelj pa tudi ni bil nikamor privezan."Zakaj ni mogel nikamor pa je pokazal elektronski alkotest. V organizmu je namreč imel kar 1,20 mg/l alkohola," je zapisal Šadl in dodal, da moški prav tako ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, med vožnjo pa ni uporabljal varnostne čelade.

"Potem, ko so ga policisti 'odvezali' so ga reševalci z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Maribor. Policistom bo, ko se bo streznil, verjetno lahko hvaležen, da so ga rešili iz 'lovske pasti', samo ugibamo pa lahko, ali so ga rešili še pred čem hujšim v tej mrzli noči," pravi Šadl.

Policisti bodo zoper moškega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče. "Zanimivo bo izvedeti ali bo tam zgodbica enaka ali pa jo bo predelal v basen. Ja, tudi s takimi prijavami se ukvarjamo policisti. Še dobro, da smo jo vzeli resno," je zaključil Šadl.