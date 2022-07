V gramozni jami Pleterje utonil 27-letnik

V gramozni jami Pleterje, imenovani tudi Zeleno jezero, so našli negibnega moškega. 27-letnika so potegnili iz vode, a bili neuspešni pri oživljanju, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.

icon-expand Gramozna jama Pleterje. FOTO: Damjan Napast Mariborske policiste so o dogodku obvestili v soboto okrog 19.30, ko so v vodi, v gramozni jami na območju Kidričevega, opazili negibnega moškega. Ugotovili so, da gre za 27-letnega tujega državljana, ki ima urejeno bivanje v Sloveniji. Smrt moškega so potrdili po neuspešnem oživljanju na kraju dogodka. Smrt po doslej znanih informacijah ni bila posledica kaznivega dejanja. "O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo," so še sporočili mariborski policisti.