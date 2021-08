V gramoznici pri Krogu utonil 50-letnik

Našli so ga šele s pomočjo podvodne reševalne službe Murska Sobota (slika je simbolična).

Nekaj pred 18. uro so PU Murska Sobota obvestili, da je v Krogu pri gramoznici moški skočil v vodo ter da ga ne morejo najti. Ob ogledu kraja in z zbiranjem obvestil so policisti nato ugotovili, da se je 50-letnik med lovljenjem rib odločil zaplavati v gramoznici, med vračanjem proti brežini pa se je nenadoma začel utapljati.

S pomočjo reševalne službe Murska Sobota so 50-letnika našli, a je že na kraju zdravnica potrdila njegovo smrt in odredila sanitarno obdukcijo.