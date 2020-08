V Grosupljem sin našel hudo poškodovano mamo

Policiste so sinoči obvestili o dogodku na območju Grosuplja, v katerem je bila huje poškodovana 44-letna ženska. Poškodovano je na njenem dvorišču našel njen sin, so sporočili s PU Ljubljana. Žensko so odpeljali v ljubljanski UKC in je v smrtni nevarnosti. Neuradno smo izvedeli, da naj bi bila ženska huje opečena.

Kako se je poškodovala oziroma kdo jo je poškodoval, še ni znano, policisti zbirajo obvestila in opravljajo ogled kraja. V povezavi z dogodkom pa policisti na širšem območju iščejo pogrešano osebo, partnerja poškodovane ženske.

Ko bodo imeli več informacij, bodo policisti o tem obvestili javnost, so še sporočili s PU Ljubljana.