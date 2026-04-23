Črna kronika

V hiši odkrili 800 rastlin in 20 kilogramov posušene konoplje

Ig, 23. 04. 2026 08.54 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Hišna preiskava na Igu

Ljubljanski kriminalisti so pri 46-letniku z Iga odkrili prirejen prostor za gojenje konoplje, v njem pa več kot 800 rastlin in okoli 20 kilogramov posušene konoplje.

Hišno preiskavo so kriminalisti opravili po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi. V prostoru so našli tudi pripomočke za gojenje prepovedanih drog. Da gre za konopljo, so ugotovili s hitrim testom.

Osumljencu so odredili pridržanje in ga bodo s kazensko ovadbo zaradi utemeljenih sumov storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami privedli k preiskovalnemu sodniku, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

policija ig konoplja prepovedane droge

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

