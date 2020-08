V hiši eksplodirala plinska jeklenka, dve osebi odpeljali v UKC Maribor

Na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje so zapisali, da se je nesreča zgodila ob 19.14 v naselju Trate, v Občini Šentilj. V stanovanjski hiši je eksplodirala plinska jeklenka, zato so posredovali gasilci PGD Velka in PGD Šentilj, ki so ogenj omejili in pogasili. V nesreči sta bili poškodovani dve osebi, ki so ju prepeljali v UKC Maribor.