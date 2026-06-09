V hiši izbruhnil požar, moški umrl na kraju dogodka

Kot so navedli, je najverjetneje zagorelo zaradi tehnične napake na električni opremi v objektu, po nestrokovni oceni pa je nastalo za približno 40.000 evrov materialne škode.

V stanovanjskem objektu so našli moškega, ki je kljub nudenju prve pomoči in posredovanju reševalcev umrl na kraju dogodka, so dodali na policiji.

Kot so pojasnili, natančen vzrok nastanka požara še iščejo, zato naprej zbirajo obvestila in ugotavljajo vse okoliščine dogodka.

Po neuradnih informacijah so na kraju posredovala tri prostovoljna gasilska društva, in sicer gasilci iz Velike Polane, Male Polane in Brezovice, ki so zavarovali območje in požar pogasili.