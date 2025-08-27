V hiši našli devet rastlin in škatlo s posušenimi delci

Na podlagi naloga Okrožnega sodišča v Novi Gorici so novogoriški policisti v torek v kanalski občini opravili hišno preiskavo zaradi suma kaznivega dejanja s področja prepovedanih drog. Policisti so v objektu našli in zasegli devet zelenih rastlin, visokih od enega metra do metra in pol.

Zaseženo so poslali na nadaljnjo analizo. "Če bo analiza potrdila, da gre za prepovedano drogo, bodo policisti zoper 39-letnega moškega uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve določb Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami," so sporočili s Policijske postaje Nova Gorica.