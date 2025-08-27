Svetli način
Črna kronika

V hiši našli devet rastlin in škatlo s posušenimi delci

Kanal ob Soči, 27. 08. 2025 13.11 | Posodobljeno pred 11 dnevi

N.L.
18

Novogoriški policisti so v enem od naselij v občini Kanal ob Soči opravili hišno preiskavo in v objektu našli in zasegli devet zelenih rastlin in kartonasto škatlo s posušenimi rastlinskimi delci. Zaradi suma, da gre za prepovedano drogo, so zaseženo poslali na nadaljnjo analizo.

Na podlagi naloga Okrožnega sodišča v Novi Gorici so novogoriški policisti v torek v kanalski občini opravili hišno preiskavo zaradi suma kaznivega dejanja s področja prepovedanih drog. Policisti so v objektu našli in zasegli devet zelenih rastlin, visokih od enega metra do metra in pol. 

Zaseženo so poslali na nadaljnjo analizo. "Če bo analiza potrdila, da gre za prepovedano drogo, bodo policisti zoper 39-letnega moškega uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve določb Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami," so sporočili s Policijske postaje Nova Gorica. 

MrNurmic .
01. 09. 2025 19.21
bhahaha
tirolec
01. 09. 2025 09.02
+2
Konoplja-Cannarbis je zdravilna rastlina, kot kamilice, rman, žajbelj, timijan itd...Organi pregona očitno nimajo drugega dela. Nauk: kradi veliko in največ, v tem primeru ne greš v zapor, kradeš malo oz. nič, te zaprejo! V Jugoslaviji je konoplja rastla na vsakem vrtu, mnogi so se z njo oblekli, prehranili in preživeli...
vicente
30. 08. 2025 16.58
+1
Kaj ni drugega
ArkaMast
29. 08. 2025 15.54
+3
Ooo, kaj takega? Nekaj novega? Ali kaj? .... Vsaka druga bajta ima sadiko. In?
Neodim112
28. 08. 2025 20.01
In to je vredno objave - novica dneva!
M.W.A
28. 08. 2025 17.59
Največ 4500eur bi zaslužil. Če sploh! Racija nas je državljane stala več.
Ici
28. 08. 2025 12.55
+3
Druga novica dneva je devet raslin in pet vršičkov?
Razumnež
28. 08. 2025 10.34
+6
Groza, s čim se ukvarjamo.....
Janez23
28. 08. 2025 12.25
-6
Z narkomani.
OmniLiberalec42
02. 09. 2025 13.33
Stavim mesečno plačo, da imaš minimalno dva pira v riti
Blue Dream
28. 08. 2025 09.30
+1
Ogrevanje in testiranje za nasledno sezono ko bo sprejt nov zakon. Upam da se to upošteva
KR IS 2S
27. 08. 2025 21.34
+0
Policisti bodo dobili dodatek za uspesnost.
trdovrat
27. 08. 2025 19.07
+4
Bravo policija in seveda sodišča za preprečitev največje grožnje za naš, slovenski obstoj na tem, s krvjo pridobljenem koščku naše domovine! SMRT FAŠIZMU IN GLOBALIZMU
BojoJojoSlo
27. 08. 2025 18.41
+8
Bravo naši policisti.... Skoraj ne moreš verjeti v tako najdbo...
komarec
27. 08. 2025 15.57
+7
To pa je odkritje ni kaj.
landrick landrick
27. 08. 2025 14.13
+12
Bravo policaji, zelo ste se nadelali.... samo tam vas ni, kjer bi mogli biti in kjer bi morali delovati za blagorov narod!
džonborno
27. 08. 2025 14.08
+9
"zasegli devet zelenih rastlin in kartonasto škatlo s posušenimi rastlinskimi delci" Kaj komplicirate!! Napišite 9 škatel marihuane!!!
Jimi1
27. 08. 2025 13.32
+10
Zopet poraba policijskih resulsov za marginalce... Pri romskem vprašanju in s tem povezanim nasiljem PA NIČ ! O enem prekršku pa toliko govora! Vsekakor pri romih imamo žrtve, ki svojega zadoščenja ne doživijo, tu pa enega zapohanega zgubljenca za rdečimi očmi...
