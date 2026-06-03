V svoji hiši zalotil moška, eden ga je napadel z nožem

Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 71-letnik ob prihodu domov opazil, da je v hiši vse razmetano, znotraj pa je slišal glasove.

Storilca je zalotil pri brskanju po predalih. V nadaljevanju ga je eden od storilcev napadel z nožem, a ga ni poškodoval. Moška sta nato pobegnila in se z vlakom odpravila proti Pivki, kjer so ju prijeli policisti. S seboj sta imela torbo z ukradeno zlatnino.

28-letniku in 48-letniku so odredili pridržanje, po zaključenih postopkih pa ju bodo kazensko ovadili zaradi kaznivega dejanja roparske tatvine.