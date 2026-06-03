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Črna kronika

V svoji hiši zalotil moška, eden ga je napadel z nožem

Ilirska Bistrica, 03. 06. 2026 12.28 pred 16 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.S.
Kuhinjski nož

Dva moška sta v Ilirski Bistrici vlomila v stanovanjsko hišo. Ko ju je lastnik zalotil, ga je eden od storilcev napadel z nožem. Nato sta s kraja pobegnila, policisti pa so ju čez eno uro prijeli v Pivki.

Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 71-letnik ob prihodu domov opazil, da je v hiši vse razmetano, znotraj pa je slišal glasove.

Storilca je zalotil pri brskanju po predalih. V nadaljevanju ga je eden od storilcev napadel z nožem, a ga ni poškodoval. Moška sta nato pobegnila in se z vlakom odpravila proti Pivki, kjer so ju prijeli policisti. S seboj sta imela torbo z ukradeno zlatnino.

28-letniku in 48-letniku so odredili pridržanje, po zaključenih postopkih pa ju bodo kazensko ovadili zaradi kaznivega dejanja roparske tatvine.

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castle law.. pa bo mir...
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