V hišni preiskavi odkrili 25 sadik konoplje in 150 gramov posušene rastline

Na podlagi odredbe pristojnega sodišča so trboveljski policisti včeraj opravili hišno preiskavo pri 44-letniku z območja Trbovelj. Med preiskavo so odkrili prirejen prostor za gojenje prepovedane rastline konoplje, v katerem je bilo 25 rastlin v višini dveh metrov. icon-expand FOTO: PU Ljubljana icon-chevron-left icon-chevron-right Policisti so zasegli tudi več zvitih cigaret s prepovedano rastlino, 150 gramov posušene konoplje, opremo za gojenje prepovedane droge in več polnih brizgalk. Predvidevajo, da gre za konopljino smolo. Zoper osumljenca bodo na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. icon-expand