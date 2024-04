V hišni preiskavi pri 18-letniku zasegli drogo

18-letniku so odvzeli prostost, s kazensko ovadbo so ga zaradi neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku iz Okrožnega sodišča v Mariboru, ki mu je odredil pripor. Sintetični kanabinoid HHC je bil v Sloveniji dodan na seznam prepovedanih drog po Uredbi o razvrstitvi prepovedanih drog konec leta 2023, so še sporočili s PU Maribor.