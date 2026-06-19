V hišni preiskavi zasegli orožje, strelivo in domnevno konopljo

Policisti in kriminalisti Policijske uprave Nova Gorica so med hišno preiskavo odkrili več kosov orožja, strelivo ter večjo količino domnevne konoplje. Med preiskavo so našli tudi posebej prirejen prostor za gojenje prepovedane droge.

Iz PU Nova Gorica so sporočili, da so policisti v sodelovanju s kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica ter policisti Enote vodnikov službenih psov Miren v torek opravili hišno preiskavo na območju Upravne enote Nova Gorica. Preiskava je potekala na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Novi Gorici zaradi suma kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva.

Med hišno preiskavo so pri osumljencu našli in zasegli več različnih predmetov oziroma kosov orožja, strelivo ter večjo količino zeleno-rjavih rastlinskih delcev, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo konopljo.