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Črna kronika

V hišni preiskavi zasegli orožje, strelivo in domnevno konopljo

Nova Gorica, 19. 06. 2026 14.45 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Hišna preiskava v Novi Gorici

Policisti in kriminalisti so med hišno preiskavo na območju Upravne enote Nova Gorica odkrili več kosov orožja, strelivo ter večjo količino domnevne konoplje. Med preiskavo so našli tudi posebej prirejen prostor za gojenje prepovedane droge.

Policisti in kriminalisti Policijske uprave Nova Gorica so med hišno preiskavo odkrili več kosov orožja, strelivo ter večjo količino domnevne konoplje. Med preiskavo so našli tudi posebej prirejen prostor za gojenje prepovedane droge.

Iz PU Nova Gorica so sporočili, da so policisti v sodelovanju s kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica ter policisti Enote vodnikov službenih psov Miren v torek opravili hišno preiskavo na območju Upravne enote Nova Gorica. Preiskava je potekala na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Novi Gorici zaradi suma kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva.

Med hišno preiskavo so pri osumljencu našli in zasegli več različnih predmetov oziroma kosov orožja, strelivo ter večjo količino zeleno-rjavih rastlinskih delcev, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo konopljo.

V okviru preiskave so odkrili tudi posebej prirejen prostor za gojenje prepovedane droge. Zaseženo orožje, strelivo in rastlinske delce so poslali v nadaljnjo analizo.

Zoper osumljenca bo policija na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici podala kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva ter suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, kot ju opredeljujeta 307. in 186. člen Kazenskega zakonika.

Nova Gorica hišna preiskava orožje strelivo konoplja

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