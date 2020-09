V hišni preiskavi zasegli pol kilograma konoplje in tri rastline

Policisti so sumili, da je 62-letnik storil kaznivo dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po prvem odstavku 186. člena Kazenskega zakonika (KZ-1). Njihov sum se je potrdil, saj so med hišno preiskavo osumljencu zasegli približno 500 gramov posušene prepovedane droge konoplje in še tri večje sveče rastoče rastline konoplje, visoke od 2,30 do 2,50 metra.

Policisti bodo osumljenca kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu.