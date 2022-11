V hišni preiskavi zasegli več snovi prepovedanih drog, osumljenec priprt

Novogoriški policisti so v hišni preiskavi pri 46-letnem moškem našli in zasegli več različnih snovi, za katere sumijo, da so snovi prepovedanih drog. Sumijo, da so zasegli snovi prepovedane droge konoplja, prepovedanih drog kokain in heroin ter prepovedanih drog amfetamin in metamfetamin. Policisti so snovi poslali v analizo. Osumljenca, ki je sicer star znanec Policije, so priprli.

V hišni preiskavi na območju Nove Gorice so kriminalisti našli in zasegli tri PVC zavitke s posušenimi delci zelene rastline (sum prepovedane droge konoplja), manjši steklen kozarec z vsebino temne rjave snovi ter enajst PVC zavitkov rjave in bele grudičaste snovi (sum prepovedane droge kokain in heroin). Zasegli so še alu zavitek z belo in rjavo prašnato snovjo, ročno zvito cigareto z rjavimi posušenimi delci rastline ter PVC vrečki bele kristalne snovi in bele prašnate snovi (sum prepovedane droge amfetamin in metamfetamin). icon-expand Zasežene snovi, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo. FOTO: PU Nova Gorica Novogoriški kriminalisti so zasežene snovi poslali v nadaljnjo analizo. Prav tako so moškemu v sklopu hišne preiskave zasegli tudi druge predmete oz. pripomočke, ki jih je osumljenec uporabljal pri izvrševanju kaznivih dejanj (elektronsko tehtnico za natančno merjenje in mobilni telefon), so še sporočili iz PU Nova Gorica. Novogoriški kriminalisti so osumljenca pridržali. Po opravljenem zaslišanju so ga zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami privedli in izročili v nadaljnji postopek preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici. Preiskovalni sodnik je po zaslišanju zoper osumljenca odredil pripor.