V hišnih preiskavah na Celjskem odvzeli prostost 12 osebam

V kriminalistični preiskavi na območju Policijske uprave Celje so policisti opravili šestnajst hišnih preiskav, ob tem pa so dvanajstim osebam odvzeli prostost. Gre za preiskavo s področja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Kot smo izvedeli, so hišne preiskave povezane povezane z izdajo podatkov, ki naj bi jih zaposleni na sodišču posredoval kriminalnemu podzemlju.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje so v sredo, v sodelovanju s policisti in pripadniki Posebne policijske enote Policijske uprave Celje, na širšem celjskem območju opravili šestnajst hišnih preiskav s področja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, prepovedanega prehajanje meje ali ozemlja, izdaje tajnih podatkov ter dajanja podkupnin. Dvanajstim osebam so odvzeli prostost. Podrobnosti bo v izjavi za javnost, v ponedeljek, 19. aprila 2021, ob 11 uri, predstavil Damijan Turk, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Celje. Kot smo poročali, so kriminalisti pred dnevi v hišnih preiskavi na celjskem okrožnem sodišču iskali dokaze o tem, da naj bi tamkajšnji zaposleni zaupne podatke s sodne preiskave izdajal kriminalnemu podzemlju. Omenjeni zaposleni naj bi imel namreč dostop do računalniške baze z zelo zaupnimi podatki o osumljenih.