V hišnih preiskavah zasegli drogo in kolesa

Policisti so v začetku tedna na območju ljubljanskih Most opravili hišni preiskavi pri osumljencih, starih 32 in 45 let. Odkrili so manjši laboratorij za gojenje konoplje ter zasegli 30 sadik, kilogram in pol že posušene droge in manjšo količino kokaina. Poleg tega so policisti našli in zasegli še pištolo, strelivo, računalniško opremo, opremo za predelavo in prodajo drog ter gotovino, za katero obstajajo sumi, da izhaja iz prodaje drog, je naštel predstavnik Policijske uprave Ljubljana Tomaž Tomaževic.