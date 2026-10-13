V hišnih preiskavah zasegli drogo, puško, pištoli in več kot sto nabojev

Na podlagi odredbe sodišča so policisti Policijske postaje Gornji Petrovci v minulih dneh opravili tri hišne preiskave, so sporočili iz PU Murska Sobota.

"Med hišnimi preiskavami so našli in zasegli osem večjih PVC-vrečk s posušenimi vršički rastline konoplje, sedem sadik konoplje, visokih od 70 do 160 centimetrov, manjšo količino posušenih delcev oziroma vršičkov konoplje, zvito cigareto s konopljo ter dva zavitka iz aluminijaste folije z belo prašnato snovjo, za katero obstaja sum, da gre za kokain," so zapisali na policijski upravi. Zasegli so tudi malokalibrsko puško, dve pištoli in 118 nabojev.

Po opravljeni analizi zaseženih snovi bo zoper oba osumljenca podana kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja po prvem odstavku 186. člena Kazenskega zakonika (KZ-1). Po kategorizaciji zaseženega orožja bodo policisti izvedli ustrezen ukrep.