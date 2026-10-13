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Črna kronika

V hišnih preiskavah zasegli drogo, puško, pištoli in več kot sto nabojev

Murska Sobota, 13. 10. 2026 10.20 pred 58 minutami 1 min branja 3

Avtor:
Ne.M.
Zasežena droga in orožje

V hišnih preiskavah na območju Policijske postaje Gornji Petrovci so policisti odkrili več vreč konoplje, sadike konoplje, domnevni kokain ter malokalibrsko puško, dve pištoli in 118 nabojev. Dva osumljenca čaka kazenska ovadba.

Na podlagi odredbe sodišča so policisti Policijske postaje Gornji Petrovci v minulih dneh opravili tri hišne preiskave, so sporočili iz PU Murska Sobota.

"Med hišnimi preiskavami so našli in zasegli osem večjih PVC-vrečk s posušenimi vršički rastline konoplje, sedem sadik konoplje, visokih od 70 do 160 centimetrov, manjšo količino posušenih delcev oziroma vršičkov konoplje, zvito cigareto s konopljo ter dva zavitka iz aluminijaste folije z belo prašnato snovjo, za katero obstaja sum, da gre za kokain," so zapisali na policijski upravi. Zasegli so tudi malokalibrsko puško, dve pištoli in 118 nabojev.

Po opravljeni analizi zaseženih snovi bo zoper oba osumljenca podana kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja po prvem odstavku 186. člena Kazenskega zakonika (KZ-1). Po kategorizaciji zaseženega orožja bodo policisti izvedli ustrezen ukrep.

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KOMENTARJI3

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Uporabnik1854475
13. 10. 2026 11.29
Vsi nedolzni..kar takoj izplacajte odskodnine, postopki so dogli in dragi ter na konc vedno padejo zarad kaonezakonito pridobljenih dokazih....prsparajte nam dnar
Odgovori
0 0
IKOSS
13. 10. 2026 11.00
Takšni primeri zaplemb vedno znova dokazujejo, kako učinkovita, oziroma neučinkovita je posebna zakonska regulacija nekaterih sredstev. Presenetljivo pa nekateri omenjeni pristop še vedno vidijo in zagovarjajo, kot ključnega.
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+0
1 1
bandit1
13. 10. 2026 10.55
Zakaj se vse to uporablja? A ni bila v Prekmurju suša, al so na črno vodo pumpali v nasade?
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-2
0 2
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