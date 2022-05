V hudi nesreči na cesti Tržič – Podtabor umrl voznik

Gorenjski prometni policisti so sinoči ob 20.30 na cesti Tržič – Podtabor obravnavali prometno nesrečo s smrtnim izzidom. Ko so sporočili s PU Kranj, je v nesreči umrl voznik osebnega avtomobila. Kot so dodali, gre za državljana Slovenije in odraslo osebo.

"Okoliščine kažejo, da je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste, se prevračal in med prevračanjem padel iz vozila. Umrl je na kraju. Odrejena je bila obdukcija," so zapisali v poročilu.

V nesreči je bil lažje poškodovan še odrasel potnik, ki je ostal v vozilu. Policisti dodajajo, da med vožnjo tako voznik kot sopotnik nista uporabljala varnostnega pasu. Materialna škoda je ob nesreči nastala tudi na prometni signalizaciji in na še enem osebnem avtomobilu, ki so ga poškodovali odpadli deli iz vozila povzročitelja.

Postopek še poteka, je pa bila zaradi nesreče cesta zaprta vse do 4.20 ure danes.