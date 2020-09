V hudi nesreči na pobočju Krnice poškodovan Tadej Golob

Alpinist Viki Grošelj nam je povedal, da je njegovo stanje sicer resno, a stabilno. Tri dni po nesreči so bili v strahu, a se stanje po njegovih besedah izboljšuje, zato upajo na najboljše. Grošelj je izpostavil reakcijo Blaža Stresa , sicer gorskega vodnika, ki je plezal z Golobom, in je ob nesreči ostal priseben ter je odlično odreagiral. Nadvse profesionalni so bili tudi reševalci GRS Bovec, ki so se spopadli z zelo zahtevnim reševanjem. Po naših neuradnih informacijah so optimistični tudi zdravniki.

Poročali smo že, da je pretekli teden v Loški steni na Bovškem med plezanjem s prijateljem alpinist omahnil 20 metrov v globino in se huje poškodoval. Nesreča se je zgodila zaradi okrušenja skalnega roba, na katerem je stal. Pomoč mu je najprej nudil njegov 46-letni prijatelj, nato pa so posredovali reševalci Gorske reševalne službe Bovec. Hudo poškodovanega planinca so z vojaškim helikopterjem odpeljali v splošno bolnišnico na Jesenice, že isti dan zvečer pa v UKC Ljubljana. Ponesrečil se je znani slovenski pisatelj in alpinist Tadej Golob .

Tadej Golob je eden izmed širši javnosti najbolj poznanih slovenskih pisateljev, pred tem pa je bil tudi novinar, znan po intervjujih v reviji Playboy, in kolumnist. V zadnjih letih so veliko branost dosegle njegove kriminalke z detektivom Tarasom Birsokot glavnim protagonistom – Jezero, Leninov park in Dolina rož.

Poleg tega je Golob tudi avtor številnih biografij, med drugim Petra Vilfana(2004), Zorana Predina(2009) in Gorana Dragića(2015), pa tudi Milene Zupančič, Petra Čeferinain Alenke Bratušek(2018). Leta 2010 je dobil kresnika za roman Svinjske nogice, nominiran pa je bil tudi leta 2014 za roman Ali boma ye! in za roman Jezero leta 2017. Slednji je decembra lani doživel ekranizacijo – posneli so ga v šestih delih.

Napisal je tudi mladinski pustolovski roman Zlati zob (2011) in zgodbo za otroke Kam je izginila Brina? (2013)

Golob je v zasebnem življenju navdušen alpinist, kot njegov knjižni junak Taras Birsa. Med letoma 1995 in 2002 je bil urednik alpinistične revije Grif. V intervjuju za Mladinolanskega decembra je o plezanju dejal: "Veliko ljudi misli, da je plezanje iskanje smrti, a je daleč od tega. Ne poznam ljudi, ki bi si bolj želeli živeti, kot si alpinisti. Seveda je tveganje, in to precejšnje, vendar brez njega plezanje nima smisla."