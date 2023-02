V hudi nesreči na pomurski avtocesti umrli dve osebi

S Policijske uprave Murska Sobota so sporočili, da se je na pomurski avtocesti pri priključku Lipovci zgodila huda prometna nesreča. Dodali so, da sta v njej dve osebi umrli, še štiri pa so bile poškodovane.

Uprava za zaščito in reševanje je klic o nesreči prejela ob 5.18 uri. Pomurska avtocesta proti Mariboru je pred priključkom Lipovci zaprta, obvoz je prek priključka Gančani, piše Prometno-informacijski center.

Več sledi.