V nesreči na primorski avtocesti eden mrtev in dva poškodovana

Ob 18.34 je na primorski avtocesti med uvozom Postojna in počivališčem Ravbarkomanda osebno vozilo s prikolico zapeljalo s cestišča in trčilo v odbojno ograjo.

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, so gasilci PGD Postojna zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na hibridnem vozilu, stabilizirali vozilo in nudili pomoč reševalcem NMP Postojna pri oskrbi poškodovanih oseb ter njihovem prenosu do helikopterja. Zaradi hitrejšega dostopa do mesta pristanka helikopterja so gasilci s tehničnim posegom odstranili zaščitno ograjo.