V hudi nesreči na primorski avtocesti umrli dve osebi

Okoli 1.30 ure se je na primorski avtocesti med priključkoma Brezovica in Vrhnika zgodila huda prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženo eno osebno vozilo.

"Po do sedaj zbranih obvestilih je voznika, ki je vozil v smeri primorske, potem ko je prehitel tovorno vozilo pri menjavi pasov zaneslo in je trčil v ograjo," je sporočil tiskovni predstavnik Policijske uprave Ljubljana Tomaž Tomaževic.

V prometni nesreči je potnik v vozilu na kraju trčenja umrl, dva potnika sta bila v kritičnem stanju odpeljana v ljubljanski klinični center, kjer je pa kmalu po nesreči umrl še eden od potnikov.

"Policisti so na kraju odvzeli prostost 42-letnemu vozniku, državljanu Bosne in Hercegovine, trenutno pa zbiranje obvestil in ogled kraja glede vzroka in suma storitve kaznivega dejanja še poteka,"je še dodal Tomaževic.

Zaradi nesreče je bila avtocesta v smeri primorske zaprta do 6.30, zaradi česar so nastajali daljši zastoji.

Kot je poročala Uprava RS za zaščito in reševanje, so posredovali ljubljanski in vrhniški gasilci ter nudili pomoč reševalcem pri oskrbi poškodovanih.