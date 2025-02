Huda nesreča pri Miklavžu na Dravskem polju: mladoletnik umrl, trije poškodovani

Mariborski policisti so bili nekaj po 17. uri obveščeni o prometni nesreči s smrtnim izidom na območju Miklavža na Dravskem polju.

Po prvih ugotovitvah je voznik osebnega avtomobila, v katerem sta bila še dva potnika, vozil v smeri proti Miklavžu na Dravskem polju, ko je trčil v drug osebni avtomobil, v katerem je bil le voznik.

Eden od potnikov v vozilu (mladoletnik) je na kraju umrl, tri poškodovane osebe pa so odpeljali v bolnišnico.

Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin, ki so privedle do prometne nesreče, so sporočili s PU Maribor.