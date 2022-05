V hudi nesreči umrla motorist in motoristka

V hudi prometni nesreči, ki se je popoldne zgodila na regionalni cesti v okolici Oplotnice, sta umrli dve osebi. Trčila sta tovornjak in motor, na katerem sta bila motorist in motoristka. Ženska je umrla na kraju nesreče, moškega pa so odpeljali v bolnišnico, a je tam preminil.

S PU Maribor so sporočili, da sta se v nesreči smrtno ponesrečila 45-letna ženska in 48-letnik, oba z območja PU Maribor. icon-expand Trikotnik FOTO: Shutterstock Ogled kraja prometne nesreče in ugotavljanje okoliščin nesreče še poteka, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so sporočili s Policijske uprave Maribor.