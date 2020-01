V hudi nesreči v Avstriji umrli Slovenki, voznik najverjetneje zaspal

Hudo nesrečo na avstrijskem Štajerskem je povzročil 23-letni Slovenec, ki je najverjetneje zaspal za volanom. V avtomobilu s slovenskimi registrskimi tablicami so bili štirje Slovenci, ki so se vračali iz nočne izmene službe. Umrli sta ženski stari 43 in 46 let, doma iz Prekmurja.

Huda nesreča izven Bad Gleichenberga na jugu avstijske Štajerske, ki se je zgodila v torek nekaj po sedmi uri zjutraj, je verjetno posledica utrujenosti, piše avstrijski portal krone.at. Kot dodajajo je vozil 23-letni Slovenec, z njim pa so se peljale še tri sodelavke stare 32, 43 in 46 let. Voznik bi lahko le za hip zaspal in zapeljal na nasprotni vozni pas, kjer je trčil v avstrijskega voznika, ugiba portal. Vozili je po trčenju odneslo s ceste, voznika pa sta ostala ukleščena. 46-letnica je umrla na kraju nesreče, 43-letnica pa kasneje v bolnišnici. Trije poškodovani se zdravijo v bolnišnici. Štirje Slovenci so se po poročanju Vestnikavračali z dela v predelovalnici usnja v Wollsdorfu, umrli ženski pa sta domnevno doma iz Prekmurja. Cesta je bila po nesreči dlje časa zaprta, na delu pa so bili poleg reševalcev in policistov tudi številni gasilci. Udeležencem nesreče je sicer prva na pomoč priskočila zdravnica, ki je bila ravno na poti na delo in je na prizorišče pripeljala tik po trčenju.