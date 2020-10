V hudi prometni nesreči na Gorenjskem umrl motorist

Nesreča se je zgodila danes ob 14.45 na regionalni cesti Radovljica–Lesce. Okoliščine kažejo, da je zaradi neprilagojene hitrosti motorist padel in med drsenjem po tleh s telesom zadel osebni avtomobil, ki se mu je nasproti poskušal umikati.

Motorist je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Gre za letošnjo 11. smrtno žrtev na Gorenjskem. Lani je v celem letu v prometnih nesrečah umrlo sedem ljudi, so sporočili s PU Kranj.

Nihče ne obvlada vozila toliko, da se mu ne bi moglo nič zgoditi, opozarjajo na policiji. Motoriste so tudi opomnili, da je letošnje motoristične sezone konec, saj razmere niso več ustrezne.

Kot najpogostejši vzrok za najtežje nesreče že vrsto let sicer izstopa neprilagojena hitrost, bodisi kot samostojen razlog ali pa v kombinaciji z drugimi nevarnimi dejavniki pri vožnji, kot so izsiljevanja prednosti, nepravilna stran in smer vožnje ter prehitevanje.