V hudi prometni nesreči na Tolminskem umrl 64-letnik

Na cesti Čadrg–Zadlaz v občini Tolmin se je ob 10.56 zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl 64-letni voznik osebnega avtomobila.

Policisti so bili o nesreči obveščeni ob 10.57. Po sedanjih ugotovitvah policistov PP Tolmin, je 64-letni voznik osebnega avtomobila vozil proti zaselku Zadlaz. Med vožnjo po klancu navzdol je iz neznanega razloga zapeljal desno izven vozišča (cesta tam ni zavarovana z ograjo) po strmem

pobočju. Vozilo je po približno 250 metrih (blizu ene od stanovanjskih hiš v Zadlazu) obstalo na strmem gozdnem pobočju - na boku in naslonjeno na drevo, 64-letnega voznika pa so huje poškodovanega in v nezavesti našli približno 50 metrov nižje, je sporočil predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave (PU) Nova Gorica Dean Božnik.

Poleg policistov PP Tolmin in pripadnikov gorske policijske enote PU Nova Gorica, so na kraju prometne nesreče posredovali tudi gasilci PGD Tolmin in reševalci GRS Tolmin, ki so voznika (doma z območja Občine Tolmin) oskrbeli, nato pa z vrvno tehniko prenesli do reševalnega vozila. Tam so mu prvo pomoč nudili reševalci NMP ZD Tolmin, ki so ga nato odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Policija pa je bila ob 13.35 nato obveščena, da je 64-letnik v bolnišnici zaradi hudih poškodb umrl.

Zdravnik je odredil sanitarno obdukcijo, ki jo bodo opravili na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani. Policisti so o prometni nesreči obvestili tudi pristojne pravosodne organe (preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Državno tožilstvo v Novi Gorici).

Tolminski policisti bodo po zaključku preiskave vseh okoliščin tragične nesreče s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.



Gre sicer za deveto smrtno žrtev v letošnjem letu na cestah na Severnem Primorskem.