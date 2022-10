V hudi prometni nesreči pri Kopru umrl kolesar, Policija prosi za pomoč

Policisti PU Koper so bili popoldne obveščeni o hudi prometni nesreči, ki se je zgodila na lokalni cesti od Bivja proti Bertokom. Kot so pojasnili, sta trčila motorist in kolesar. Slednji je na kraju umrl. Policija prosi očividce, naj pomagajo pri razjasnitvi okoliščin nesreče.

Policisti so bili o nesreči obveščeni danes ob 15. uri. Zgodila se je na lokalni cesti od Bivja proti Bertokom, in sicer pri odcepu za kolesarsko pot Parencano. Ogled kraja dogodka še poteka, prav tako zbiranje obvestil o poteku prometne nesreče. Policija poziva vse, ki so videli nesrečo, da čim prej pokličejo 113 ali drugo najbližjo policijsko enoto ter tako pomagajo pri razjasnitvi okoliščin. icon-expand V nesreči sta bila udeležena motorist in kolesar (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock