V hudi prometni nesreči pri Vinkovcih ugasnila štiri mlada življenja

Ponoči se je pri Vinkovcih na Hrvaškem zgodila tragična nesreča, v kateri so umrle štiri osebe. Kot poročajo hrvaški mediji, je 19-letnik z avtomobilom trčil v stanovanjsko hišo, poleg njega so na kraju nesreče umrle še tri osebe, ki so bile v vozilu.

19-letni voznik je okoli 1. ure zjutraj v naselju Stari Mikanovci v Vukovarsko-sremski županiji zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom znamke Audi. Zletel je s ceste in trčil v stanovanjsko hišo, je po poročanju tamkajšnjih medijev sporočila hrvaška policija. Voznik, njegova 18-letna sovoznica ter še dva sopotnika v vozilu, stara 18 in 20 let, so po silnem udarcu umrli na kraju dogodka.