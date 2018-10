V hudi prometni nesreči umrl 24-letnik, še trije poškodovani

Danes zjutraj ob 5.48 uri so policiste PU Nova Gorica obvestili o prometni nesreči na odseku hitre ceste H4 Vipava–Ajdovščina in v kateri so bile štiri osebe telesno poškodovane.



Po prvih podatkih je 21-letni voznik osebnega avtomobila vozil na omenjeni cesti iz Vipave proti Ajdovščini in med vožnjo zapeljal desno izven vozišča, kjer se je vozilo prevrnilo. V vozilu so bili še trije sopotniki, vsi državljani Makedonije. Pri tem sta bila sopotnika zadaj predvidoma huje poškodovana, voznik in sopotnik spredaj pa predvidoma lažje telesno poškodovana. Kasneje je na kraju nesreče umrl 24-letni sopotnik, ki je sedel zadaj levo.

Poleg policistov so na kraju posredovale tudi druge pristojne službe. V zvezi s prometno nesrečo so policisti obvestili tudi pristojne pravosodne organe. Prometni policisti v zvezi z okoliščinami tragične prometne nesreče še zbirajo obvestila.