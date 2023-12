V Idrijci našli utopljenega moškega, sodnik odredil sodno obdukcijo

Na Policijski upravi Nova Gorica so nam potrdili, da so okoli 11.30 prejeli obvestilo, da je občan v reki Idrijci v bližini naselja Slap ob Idrijci, občina Tolmin, opazil utopljeno osebo.

Na kraju so poleg policistov in kriminalistov posredovali tudi gasilci PGD Tolmin, ki so moško truplo s pomočjo čolna potegnili na površje in predali pristojnim službam. Na kraju so bili za potrebe morebitnega posredovanja prisotni tudi potapljači Podvodne reševalne službe Tolmin.

Identiteto pokojnega bodo ugotovili in potrdili v nadaljnjem identifikacijskem postopku. Policija okoliščine utopitve še preiskuje in zbira vsa dodatna obvestila. Obvestili so tudi pristojne organe – okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici in preiskovalnega sodnika, ki je odredil tudi sodno obdukcijo. Slednjo bodo izvedli na inštitutu sodne medicine v Ljubljani.