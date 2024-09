V igralnici unovčil ponarejena 50-evrska bankovca

Novogoriški policisti so včeraj popoldne obravnavali kaznivo dejanje ponarejanja denarja. Ponarejena bankovca so odkrili uslužbenci med štetjem gotovine.

Policisti opozarjajo, da je spravljanje ponarejenih bankovcev in kovancev v obtok kaznivo dejanje, za katero je zagrožena zaporna kazen od 6 mesecev do 8 let.