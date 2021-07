V Ilirski Bistrici pogorel čebelnjak

V torek zvečer, malo po 23. uri, je zagorel čebelnjak v okolici Ilirske Bistrice. Kot so sporočili s PU Koper, je čebelnjak, v katerem je bilo 12 večjih in šest manjših panjev, zgorel v celoti. Policisti vzroka vžiga niso ugotovili, bodo pa danes opravili ogled požara. 72-letni lastnik ima za okoli 10.000 evrov škode.

Uprava RS za zaščito in reševanje pa je sporočila, da so goreč požar pogasili gasilci PGD Ilirska Bistrica. V čebelnjaku je zgorelo 18 panjev, kmetijski stroj in še nekaj ostalega orodja. Čebelnjak je v celoti uničen, so dodali.