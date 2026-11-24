Kot so nam potrdili na Policijski upravi Novo mesto, se je na eni izmed osnovnih šol na njihovem območju zgodil incident, v katerem je otrok utrpel lažje poškodbe.

Policija okoliščine dogodka še ugotavlja, vzroka poškodb pa za zdaj še ne komentira. Policisti so še na kraju.

So pa več o incidentu povedali na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino. Sporočili so, da naj bi zamaskiran učenec z ostrim predmetom napadel svojega vrstnika in ga poškodoval. "To dejstvo je pretresljivo in povsem nesprejemljivo. Gre za izjemno resen nasilni dogodek, ki zahteva takojšnje ukrepanje vseh pristojnih," so jasni.

Poudarjajo, da mora biti šola mora prostor varnosti in zaupanja, zato za takšno nasilje ne sme biti nikakršnega opravičila ali zmanjševanja njegove resnosti. Nasilni dogodek na eni od šol v Črnomlju, ki jih je pretresel, najostreje obsojajo.