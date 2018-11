V incidentu pred dijaškim domom v Ljubljani ena oseba poškodovana, ena pridržana

Okoli 14.20. ure so bili ljubljanski policisti obveščeni o dogodku na območju Bežigrada. Po prvih informacijah se je zgodil incident, v katerem je bilo udeleženih več mladoletnih oseb. V dogodku je bila poškodovana ena oseba, policisti pa so eni osebi odvzeli prostost, so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana. Po naših informacijah se je dogodek zgodil v neposredni bližini Dijaškega doma Bežigrad.

Več podrobnosti za zdaj ljubljanski policisti niso podali. "Aktivnosti policistov v zvezi preiskave kaznivega dejanja s poglavja kaznivih dejanj zoper življenje in telo še potekajo," so pojasnili.