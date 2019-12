Pri Kranju zagorelo v podjetju za predelavo nevarnih odpadkov

V industrijski coni Laze pri Stražišču pri Kranju so zaradi požara evakuirali zaposlene v podjetju, je sporočil tiskovni predstavnik kranjskih policistov Bojan Kos. Kot je dodal, gre po prvih podatkih za požar na zabojnikih, tovornem vozilu in ostrešju objekta.

Na kraju so gasilci, ki so evakuirali zaposlene v podjetju. Požar so gasilci omejili, tako da se več ne širi. "Stanovalci v širši okolici naj zaprejo okna in naj ne hodijo na območje oziroma se ne zadržujejo zunaj," je zapisal Kos.

Zaenkrat ni podatkov o morebitnih poškodovanih.