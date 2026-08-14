V istem dnevu kar dve nesreči med raftanjem

V četrtek popoldne sta se med raftanjem na Soči zgodili kar dve nesreči, poškodovala sta se 51-letna Francozinja in 61-letni Britanec, je sporočil predstavnik novogoriške policijske uprave Dean Božnik.

Policija je obvestilo o prvi nesreči dobila nekaj pred 15. uro, zgodila se je v bližini naselja Trnovo ob Soči. Raft je med plovbo nasedel na večji kamen, ki je gledal iz vode, zaradi česar se je nagnil, nesrečna Francozinja pa je padla iz njega in s spodnjim delom hrbta udarila v skalo.

Kljub poškodbi ji je uspelo splezati nazaj v raft, ko se je po raftanju napotila proti bližnjemu kampu, pa je začutila močno bolečino v predelu hrbta.

Na kraju so poleg policistov posredovali tudi gorski reševalci GRS Tolmin, ki so pomagali reševalcem NMP ZD Nova Gorica pri prenosu poškodovanke do reševalnega vozila. Reševalci so jo nato preventivno prepeljali v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici na nadaljnjo zdravstveno obravnavo, je še sporočil Božnik in dodal, da policija dogodek obravnava kot nesrečo ter da je tujo krivdo izključila.

Okoli 17. ure se je nato zgodila še ena nesreča, pri Srpenici se je lažje poškodoval 61-letnik, ki se je s prijatelji udeležil spusta. Na skali, s katere je želel skočiti v vodo, je nerodno stopil in si poškodoval vezi levega kolena.

Na kraju so poleg bovških policistov posredovali tudi gorski reševalci GRS Tolmin, ki so poškodovanca oskrbeli in ga iz struge prenesli do reševalnega vozila. Reševalci NMP ZD Tolmin so mu nudili nadaljnjo oskrbo ter ga z reševalnim vozilom prepeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici.