V Italiji aretiran iskani slovenski državljan

V četrtek v jutranjih urah so italijanski orožniki s tržaškega območja v sodelovanju s slovensko policijo v Italiji izsledili in prijeli iskanega 41-letnega slovenskega državljana, so sporočili z Generalne policijske uprave (GPU).

Pojasnili so, da je koprsko okrožno sodišče zoper iskanega razpisalo tri tiralice in mednarodne tiralice oz. evropske naloge za prijetje in predajo zaradi storitve različnih kaznivih dejanj.

"Prijetje osebe je rezultat dalj časa trajajočega in tesnega mednarodnega sodelovanja slovenske policije z italijanskimi orožniki ter pravočasne, hitre in učinkovite izmenjave informacij," so še dodali.