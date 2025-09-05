Svetli način
Črna kronika

V Italiji aretiran iskani slovenski državljan

Koper/Trst, 05. 09. 2025 15.09 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
D.L.
Komentarji
Italijanska policija je v sodelovanju s slovenskimi kolegi prijela 41-letnega državljana Slovenije, ki ga je koprsko sodišče iskalo zaradi več kaznivih dejanj. Prijetje je rezultat uspešnega mednarodnega sodelovanja in izmenjave informacij, so ob tem sporočili z Generalne policijske uprave.

Karabinjeri (simbolična slika)
Karabinjeri (simbolična slika) FOTO: Shutterstock

V četrtek v jutranjih urah so italijanski orožniki s tržaškega območja v sodelovanju s slovensko policijo v Italiji izsledili in prijeli iskanega 41-letnega slovenskega državljana, so sporočili z Generalne policijske uprave (GPU).

Pojasnili so, da je koprsko okrožno sodišče zoper iskanega razpisalo tri tiralice in mednarodne tiralice oz. evropske naloge za prijetje in predajo zaradi storitve različnih kaznivih dejanj.

"Prijetje osebe je rezultat dalj časa trajajočega in tesnega mednarodnega sodelovanja slovenske policije z italijanskimi orožniki ter pravočasne, hitre in učinkovite izmenjave informacij," so še dodali. 

KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kiropraktik
05. 09. 2025 16.22
+1
Brajdič?
ODGOVORI
1 0
bronco60
05. 09. 2025 16.20
+3
Je čakal na Dobrunje.
ODGOVORI
3 0
xoxotox6
05. 09. 2025 16.17
+8
odvzem državljansta in izgon v otačbino????
ODGOVORI
8 0
Ici
05. 09. 2025 16.14
+8
Kakšen je namen tega obvestila, če pa ni ne kaznivega dejanja, ne imena, ne priimka, ne razloga za uvrstitev na Interpolovo listo.....
ODGOVORI
9 1
proofreader
05. 09. 2025 16.10
+6
Našim se ne ljubi in počakajo da jih v tujini polovijo.
ODGOVORI
7 1
zapiramvamustaaa
05. 09. 2025 16.09
+6
ZARADI ČESA?!!
ODGOVORI
8 2
Delavec_Slo
05. 09. 2025 15.55
+11
So jankovičevega poba prijeli?
ODGOVORI
12 1
M_teoretik
05. 09. 2025 15.54
-4
Iskan kot Toninov kamion z maskami!?
ODGOVORI
5 9
proofreader
05. 09. 2025 16.10
+5
Tam ni bil nihče oškodovan, ker nismo nič plačali.
ODGOVORI
7 2
M_teoretik
05. 09. 2025 15.51
+6
Iskan!? Ker dragulj pa!?
ODGOVORI
7 1
Lark
05. 09. 2025 16.17
+4
Draguljić
ODGOVORI
4 0
dule100
05. 09. 2025 15.41
+10
Naša policija zelo uspešna! Tujim policojam javijo težave, ki jih pestijo! Ti pa stvari uredijo! 😂😂😂
ODGOVORI
12 2
Hugh_Mungus
05. 09. 2025 15.40
+13
Izčrpna novica, ni kaj. Koga so prijeli? Zakaj so ga iskali? 🙈
ODGOVORI
14 1
jedupančpil
05. 09. 2025 15.42
+9
res je tole postalo katastrofa od clankov
ODGOVORI
10 1
šumahr
05. 09. 2025 15.52
+7
Naše novice so že nekaj časa take, .....nekdo, nekoga, nekje..... Mene bi bilo sram se podpisat pod tak članek .
ODGOVORI
8 1
hera2010
05. 09. 2025 15.35
+13
“sodišče zoper iskanega razpisalo tri tiralice in mednarodne tiralice oz. evropske naloge za prijetje in predajo zaradi storitve več različnih kaznivih dejanj” in mi še vedno ne smemo vedeti koga se išče oz. se je iskalo…sej smo nori na kubik…
ODGOVORI
13 0
Thor
05. 09. 2025 15.34
+10
spet samo državljan hvala bogu da ni slovenc ker v zaporih ni slovencev
ODGOVORI
11 1
Houdre
05. 09. 2025 15.30
+4
Taubi bo jutr cist za mejo
ODGOVORI
7 3
KR IS 2S
05. 09. 2025 15.29
+10
Drzavljn ze, samo ne SLOVENEC.
ODGOVORI
13 3
Artechh
05. 09. 2025 15.26
+10
In kdo.je ta državljan? Brezvezna novica...
ODGOVORI
12 2
