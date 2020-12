V Italiji izsiljevala in goljufala, v Sloveniji prala denar

Ena izmed teh družb je imela bančni račun tudi v Italiji, nanj pa je bil nakazan denar, ki so ga nato porabili za 'plače' navidezno zaposlenih delavcev, ki pa v družbi v resnici niso delali, in za nakazila na bančne račune drugih družb. Tudi te družbe so večino prejetega denarja porabile za 'plače' navidezno zaposlenih delavcev, ki so bili italijanski državljani, ter za dvige denarja na bankomatih in osebno porabo.

Med preiskavo so kriminalisti ugotovili, da je 68-letnica od avgusta 2014 do decembra 2016 na območju slovenske Obale ustanovila enajst gospodarskih družb, s katerimi je fiktivno poslovala, ter za vsako družbo odprla najmanj dva bančna računa.

Zaradi pranja denarja grozi 68-letnici do osem let zapora.

Koprski kriminalisti so na podlagi podatkov italijanskih kolegov ugotovili, da je bil večji del denarja, ki ga je osumljenka prejemala iz Italije na bančne račune svojih družb na Obali, pridobljen s storitvijo kaznivih dejanj. V Italiji je namreč obtožena kaznivih dejanj davčne zatajitve, goljufije, izsiljevanja, oderuštva ter povezovanja v kriminalno združbo, zoper njo pa teče kazenski postopek, v katerem so kot sostorilci udeleženi tudi 'navidezno zaposleni Italijani', ki so prejemali 'plače' v eni od njenih slovenskih družb.

Združba je delovala na območju Italije, Senegala, Hrvaške in Slovenije, so sporočili s PU Koper. Po podatkih italijanskih varnostnih organov si je osumljenka z izvrševanjem kaznivih dejanj v Italiji s sostorilci pridobila 3,4 milijona evrov protipravne premoženjske koristi. Del tega denarja, ki izvira iz kaznivih dejanj, storjenih v Italiji, in sicer v višini 126.810 evrov, je bil z namenom zakritja njegovega izvora najprej nakazan na bančni račun osumljenkine slovenske družbe, ki je bil odprt v Italiji, od tam pa na druge bančne račune njenih slovenskih družb, v Slovenijo, nato pa je bil v obliki izplačila plač nakazan različnim osebam, ki v družbi v Sloveniji niso opravljale nobenih del, so še pojasnili na PU Koper.